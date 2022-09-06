رسميًا.. الصربي مانولوفيتش مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع الصربي زوران مانولوفيتش، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد 2022/2023.

وقاد مصيلحي مفاوضات التعاقد بنجاح مع زوران، عقب استقرار وموافقة مجلس إدارة النادى بكامل هيئته على التعاقد مع المدير الفني الصربي والذي يملك سجلاً تدريبياً حافلاً.

وأكد رئيس الاتحاد السكندري أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لـ زوران المدير الفني الجديد لزعيم الثغر.

وشدد على أي أن إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد وفي مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني الجديد لزوران مانولوفيتش كل من كريم بن سالم سباعي "تونسي الجنسية" مدرب مساعد ومخطط أحمال ومحمد رشيد المكاوي "مغربي الجنسية" مدرب حراس مرمى.

وكشف النادي السكندري أنه سوف يتم حسم تشكيل الجهاز الفني والإداري المعاون بشكل كامل عقب وصول زوران ومساعديه للبلاد والاجتماع مع لجنة الكرة خلال الساعات القادمة.

إنجازات مانولوفيتش مع الأندية التي تولى تدريبها:

كأس البحرين 2008 مع الأهلي البحريني

الدوري والسوبر الأنجولي 2013 مع كابسكورب الأنجولي

الدوري والسوبر الأنجولي 2018 مع بيرميرو دي أوجستو الأنجولي

التأهل إلى نص نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 مع بيرميرو دي أوجستو الأنجولي لأول مرة في تاريخ الفريق

التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية 2019 مع الوداد المغربي

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 مع الوداد المغربي

التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020 مع الهلال السوداني بنتائج (8 فوز و 3 تعادل)

الفوز بالدوري الجزائري 2021 مع شباب بلوزداد الجزائري

التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 مع شباب بلوزداد الجزائري