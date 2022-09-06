رسميًا.. المصري يحسم الجدل حول التعاقد مع كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم النادي المصري البورسعيدي الجدل حول الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول نيته في التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح فريق الأهلي.

وانتشرت أنباء عديدة حول وجود رغبة لدى المصري في التعاقد مع كهربا مجانا بعد سداد قيمة العقوبة الموقعة عليه من قبل "فيفا" لصالح نادي الزمالك.

وأكد رجب عبدالقادر نائب رئيس مجلس إدارة المصري والمتحدث الرسمي بإسم مجلس الإدارة في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي على "فيسبوك" أن الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول نية مجلس إدارة النادي في التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" عارية تماما من الصحة.

وشدد عبدالقادر أن النادي المصري في ظل مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة كامل أبو علي يتمتع بعلاقات طيبة مع إدارات جميع الأندية بالشكل الذي يحفظ حقوق ومصالح النادي في المقام الأول.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر في فترة سابقة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر لحين دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك والتي تبلغ 2 مليون دولار.