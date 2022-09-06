تقارير: نجم نابولي يغيب عن موقعة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك حول قدرة فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي على المشاركة مع فريقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على نابولي مساء الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن أوسيمين لم يشارك في المران الجماعي لنابولي بسبب معاناته من مشكلة عضلية تعرض لها في المباراة الماضية أمام لاتسيو.

واكتفى المهاجم النيجيري بخوض تدريبات فردية، وسط شكوك حول إمكانية تعافيه قبل اللقاء المرتقب أمام ليفربول.

وشارك أوسيمين (23 عاما) في 5 مباريات مع نابولي هذا الموسم سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.