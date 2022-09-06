رقم استثنائي لرونالدو.. قائمة اللاعبين الذين سجلوا في افتتاح مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2022-2023".

ويشهد اليوم 8 مباريات بين دينامو زغرب وتشيلسي، بروسيا دورتموند وكوبنهاجن، باريس سان جيرمان ويوفنتوس، بنفيكا ومكابي حيفا، سيلتك وريال مدريد، لايبزج وشاختار دونيسك، إشبيلية ومانشستر سيتي، ريد بول سالزبورج وميلان.

ومن المنتظر أن يكتب لاعبا جديدا اسمه بين فريق النخبة بتسجيل هدف الافتتاح في دور المجموعات.

ولن يشارك كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، ولكن مهاجم مانشستر يونايتد سيشاهد أحداث الثلاثاء وهو يعلم أنه اللاعب الوحيد الذي سجل الهدف الافتتاحي لمرحلة المجموعات في مناسبتين بقميص ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويعد أندرياس مولر وباتو وكافاني هم أصحاب أسرع الأهداف الافتتاحية بدور المجموعات في التشامبيونزليج.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أهداف الافتتاح في دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقه بمسماه الحديث بداية من موسم 1992-1993 وجاء كالتالي:

1992/93 دانييل أموكاتشي.. مباراة كلوب بروج 1-0 سيسكا موسكو (بعد 17 دقيقة)

1993/94 دومينجوس باسينسيا.. بورتو 3-2 فيردر بريمن (7 دقائق)

1994/95 نيكولاي بيساريف.. دينامو كييف 3-2 سبارتاك موسكفا (12 دقيقة)

1995/96 أندرياس مولر.. بوروسيا دورتموند 1-3 يوفنتوس (دقيقة واحدة)

1996/97 ياري ليتمانين.. أوكسير 0-1 أياكس (4 دقائق)

1997/98 ستيفان شابويزات.. جالاتا سراي 0-1 دورتموند (74 دقيقة)

1998/99 جوزيبا إتكسيبيريا.. أتلتيك كلوب 1-1 روزنبورج (6 دقائق)

1999/00 يان ديريك سورنسن.. مباراة بوافيستا 0-3 روزنبورج، وروبرت بيريس.. مباراة مارسيليا 2-0 شتورم جراتس (9 دقائق).

2000/01 إيجور تيتوف.. سبارتاك موسكفا 2-0 ليفركوزن (51 دقيقة)

2001/02 مارك هندريكس.. لوكوموتيف موسكفا 1-1 أندرلخت (15 دقيقة)

2002/03 زلاتان ابراهيموفيتش.. أياكس 2-1 ليون (11 دقيقة)

2003/04 ميكائيل سيلفستر.. مانشستر يونايتد 5-0 باناثينايكوس (13 دقيقة)

2004/05 فيسنتي رودريجيز.. فالنسيا 2-0 أندرلخت (16 دقيقة)

2005/06 فلوران سيناما بونجول.. ريال بيتيس 1-2 ليفربول (دقيقتان)

2006/07 أندريس إنييستا.. برشلونة 5-0 ليفسكي صوفيا (7 دقائق)

2007/08 برانداو.. شاختار دونيتسك 2-0 سلتيك (5 دقائق)

2008/09 سيرجيو أجويرو.. أيندهوفن 0-3 أتلتيكو مدريد (9 دقائق)

2009/10 كريستيانو رونالدو.. زيورخ 2-5 ريال مدريد (27 دقيقة)

2010/11 بيتري باسانين.. فيردر بريمن 2-2 توتنهام هوتسبر (12 دقيقة)

2011/12 باتو.. برشلونة 2-2 ميلان (دقيقة واحدة)

2012/13 إيسكو.. ملقا 3-0 زينيت (3 دقائق)

2013/14 ديفيد ألابا.. بايرن ميونخ 3-0 سيسكا موسكفا، وفيليب دجوريتشيتش.. بنفيكا 2-0 أندرلخت (4 دقائق)

2014/15 هالك.. بنفيكا 0-2 زينيت (5 دقائق)

2015/16 أنخيل دي ماريا.. باريس سان جيرمان 2-0 مالمو (4 دقائق)

2016/17 إدينسون كافاني.. باريس سان جيرمان 1-1 آرسنال (دقيقة واحدة)

2017/18 سيدو دومبيا.. أولمبياكوس 2-3 لشبونة سبورتنج (دقيقتان)

2018/19 ليونيل ميسي.. برشلونة 4-0 أيندهوفن (32 دقيقة)

2019/20 سردار أزمون.. ليون 1-1 زينيت (41 دقيقة)

2020/21 ألفارو موراتا.. دينامو كييف 0-2 يوفنتوس (46 دقيقة)

2021/22 كريستيانو رونالدو.. يونج بويز 2-1 مانشستر يونايتد (13 دقيقة)