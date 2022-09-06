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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، عن طموحات فريقه في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

تشافي هيرنانديز يتحدث عن طموحات فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

ويلعب برشلونة في دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة التي تكنى بمجموعة الموت إلى جانب فيكتوريا بلزن التشيكي، وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ويستهل مواجهاته أمام بلزن، الأربعاء.



وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي السابق للقاء فيكتوريا في افتتاح مشوار برشلونة بالمجموعات: "سنقاتل وننافس ونحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، لا يمكنني أن أتخيل اللعب دون أن يكون هدفي الفوز، لكن يجب أن نبقى في غاية التواضع، الطموح جيد للغاية".

وأكمل: "يجب أن ننافس في كل مباراة ونتعامل مع كل لقاء على أنه حرب ونحلم أيضًا".

وعن السجل السيء للبارسا في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، تحدث تشافي: "كل سنة هي قصة منفصلة، هذا العام نريد عدم تكرار تلك الأمور، نريد أن نكون على أكبر قدر من التنافسية في كل مباراة، نريد فقط أن نفوز بدوري أبطال أوروبا، وسنقاتل حتى النهاية".

وعن تعلمه من العمل مع بيب جوارديولا ولويس إنريكي مدربي برشلونة السابقين قال: "لقد منحني العمل مع جوارديولا وإنريكي الكثير، أحب الهيمنة على المباريات، والاستفادة من المساحات، تعلمت من مباراة 6-2 بين برشلونة وريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو، تركوا المساحات فاستغلها جوارديولا عن طريق تيري هنري".

برشلونة الإسباني

وسجل تيري هنري هدفين في فوز برشلونة الساحق 6-2 على ريال مدريد في البيرنابيو في مايو/أيار 2009، مستغلًا المساحات الشاسعة في دفاع الميرينجي في لقاء شهد تألق تشافي بصناعة 4 أهداف، منها ثنائية هنري وهدف لكارليس بويول ومثله لليونيل ميسي.

وحقق تشافي كلاعب لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة منها مرتين في عهد جوارديولا في 2009 و2011، ومرة مع إنريكي في 2015 ولقب عام 2006.

مدرب برشلونة تطرق للحديث عن فيكتوريا بلزن خصم فريقه في ذات الإذنين قائلا:ً "فريق قوي للغاية بدنيًا، ومن الضروري أن نبدأ المواجهة بشكل قوي، ويجب أن نبدأ المسابقة بالفوز، هدفنا الرئيسي الآن تخطي المجموعات، وهذا يبدأ بتجاوز مباراة الغد".

وواصل: "إنها مباراة خادعة لنا لأن فيكتوريا ليس لديه ما يخسره، وأصعب شيء أن تواجه خصم ليس لديه ما يخسر".

تلقى الدولي الجزائري، رياض محرز، اعترافا سيكون كفيلا برفع معنوياته، وسط الأزمة التي يعيشها مع ناديه مانشسر سيتي مؤخرا.

ويتواجد قائد منتخب الجزائر، في وضعية لا يُحسد عليها تماما، وأصبح عاجزا عن فرض نفسه أساسيا في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، بسبب عروضه السيئة في غالبية المُباريات التي شارك فيها حتى الآن.



وأكد النجم الفرنسي، عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، بأن رياض محرز يبقى "اللاعب الذي يُلهمه" على الساحة العالمية، بسبب طريقة تعامله مع الكرة، وقدرته على المراوغة.

وصرّح ديمبيلي لجريدة "سبورت" الكتالونية قائلا: "حاليا أحب مشاهدة لاعبين كرياض محرز أو ليونيل ميسي، وعندما كنت صغيرا كان ستيفن جيرارد وأندريس إنيستا وميسي بمثابة قدوة لي".



ليضيف:"أحب حقا رياض محرز، لأنني أحب مُشاهدة المُراوغات التي يقوم بها، هو وأمثاله من اللاعبين على غرار ساديو ماني وليروى ساني".

وجاءت هذه التصريحات، لتُذكر الجميع بأن رياض محرز، لا يزال يُصنف لدى أقرانه من الأفضل في العالم حاليا، وهو ما يُمثل دفعة معنوية كبيرة لمحارب الصحراء، المُطالب بالاستفاقة واسترجاع فعاليته مع "السكاي بلوز".

ومن المرتقب أن ينال محرز فرصة إثبات نفسه من جديد، سهرة الثلاثاء، عندما يواجه السيتي إشبيلية، في أول جولة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كشف الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، عن أول طلبات زميله روبرت ليفاندوفسكي منه، بعد انتقال الأخير للكامب نو.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة، هذا الصيف، مقابل 45 مليون يورو من بايرن ميونخ الألماني ليدعم صفوف البارسا هجوميًا، بالتزامن مع قرار ديمبلي بتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين.

وقال ديمبلي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علاقتي بليفاندوفسكي ورافينيا جيدة للغاية، أنا أعرف ليفاندوفسكي منذ أن كان يلعب في بايرن ميونخ، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم".

وواصل: "وكذلك أعرف رافينيا جيدًا، لأنه لعب لفريقي السابق رين، لقد شاهدته وكان يؤدي بشكل جيد".

وعن أول رسالة بعث بها ليفاندوفسكي له عند قدوم البولندي لكامب نو، قال لي ديمبلي: "طلب مني الكثير من التمريرات الحاسمة".

وصنع ديمبلي هدفًا وحيدًا لليفاندوفسكي، حتى الآن، من أصل 5 سجلها اللاعب في الدوري الإسباني.