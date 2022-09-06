موعد مباراة مصر والسودان فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لناشئى الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئين الكرة الطائرة غدا الأربعاء، مع نظيره السودانى فى مواجهة هامة فى إطار دور ربع نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى المغرب، فى ظل تأهله بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مباريات الدور الأول .

موعد مباراة مصر والسودان فى بطولة أفريقيا لناشئين الطائرة

تقام مباراة منتخب ناشئين الطائرة أمام السودان فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت المغرب .

وحقق منتخب ناشئي الكرة الطائرة الفوز أمس، على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، بعدما نجح أحفاد الفراعنة فى الفوز على ليبيا بنتيجة 3 / 0 ، وقبلها الفوز على الجزائر فى ضربة البداية بنفس النتيجة.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.