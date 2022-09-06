شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاضل بين المعسكر الداخلى والخارجى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه مازال يفاضل بين إقامة المعسكر داخل أو خارج مصر في منتصف سبتمبر الجاري، وأكد عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي مازال يفاضل بين الأمرين، مشيراً إلى أن جلسته اليوم مع شوقي غريب ستحسم العديد من الأمور بينها معسكر الفريق.

وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن الفريق سيبدأ معسكره 15 من الشهر الجاري، استعدادًا للموسم الجديد. وقال صلاح خلال مداخلة إذاعية، "شوقي غريب مستمر مع الفريق، وسيتم عقد جلسة معه ومحمد عادل مدير الكرة خلال 48 ساعة، من أجل مناقشة تطورات المرحلة المقبلة".

وأضاف صلاح، "اتفقنا مع المدير الفني على تجديد دماء الفريق بتصعيد الصغار وتقليل الأعمار بالموسم الجديد، بعدما عانينا هذا الموسم".

ومنح شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أسبوعين وذلك قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد، والذى ينطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وبدأ مسئولو المقاولون العرب التخطيط للموسم الجديد مع شوقى غريب المدير الفنى للفريق، ووضع خطة لصفقات الميركاتو الصيفى وحسم ملف الراحلين عن الفريق، حيث يسعى مسئولو المقاولون لعدم تكرار ما حدث الموسم الماضى وربط مصير فريق فى الدورى بنتائج الأسبوع الأخير.