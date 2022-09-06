شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً الاتحاد السكندري يعلن تعيين الصربى زوران مانولوفيتش مديراً فنياً للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع الصربى زوران مانولوفيتش مواليد 1962، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد 2022/2023، وقاد مصيلحي المفاوضات مع زوران مانولوفيتش.



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كان محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عقد اجتماعا مع لجنة الكرة بناديه، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى، عضوي مجلس الإدارة، وبحضور محمد عمر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وأحد أبرز نجوم زعيم الثغر.

وناقش مصيلحى مع اللجنة القائمة النهائية للمدربين المرشحين لتولى القيادة الفنية لزعيم الثغر، وتم الاستقرار على المدير الفني الجديد.

كما تم استعراض قائمة فريق الكرة للموسم الجديد 2022_2023، وترشيح اللاعبين الجدد والمراكز التي سيتم تدعيمها، تمهيدا لعرضها على المدير الفني الجديد الذى سيتولى البت في أمر قائمة الفريق للموسم المقبل.