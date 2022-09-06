المصرى البورسعيدى يؤكد: لا نية للتعاقد مع كهربا

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادي المصري بياناً رسمياً، حول الأنباء عن التفاوض مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي يؤكد خلاله عدم وجود نية للتعاقد معه .

وجاء بيان المصري كالتالي:

"في تصريح عاجل ، نفى رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمتحدث الرسمي باسم المجلس ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول نية مجلس إدارة النادي المصري في التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" ، وذلك بعد قيام مجلس إدارة المصري بسداد قيمة العقوبة الموقعة على اللاعب من قبل لجنة شئون اللاعبين بالفيفا لصالح نادي الزمالك، مشيرًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

وأكد رجب عبد القادر أن النادي المصري في ظل مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة كامل أبو علي، يتمتع بعلاقات طيبة مع إدارات جميع الأندية بالشكل الذي يحفظ حقوق ومصالح النادي المصري في المقام الأول.