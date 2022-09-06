شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة شادي حسين بعد حسم المفاوضات مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقاته الصيفية خلال أيام، وربما الساعات القليلة المقبلة ، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء أكثر من صفقة محلية على مدار الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن يُعلن الأهلي عن صفقة شادي حسين لاعب سيراميكا ، الذي أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع الإجراءات الخاصة بهذه الصفقة وتم توقيع العقود وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل قريباً.

ويُعد شادي حسين واحدا من أهم اللاعبين المحليين الذين استقرت الإدارة الحمراء على التعاقد معهم الصيف الجاري وهو ما تم بالفعل بعدما بدأت المفاوضات منذ عدة أشهر.

وأصبح شادي حسين الهداف التاريخي لنادي سيراميكا ، حيث صعد معه الموسم قبل الماضي من الدرجة الثانية وتألق معه خلال الموسمين الفائتين ، وسجل معه 16 هدفا خلال الموسمين الماضيين في بطولتي الدوري وكأس مصر وصنع 6 أهداف، ويجيد شادي حسين اللعب في أكثر من مركز أبرزها راس الحربة والجناح .