شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ماهو موعد مباراة ريال مدريد وسيلتك في بطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لتلك المواجهة القوية والنارية.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتك

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وسيلتك في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب سيلتك بارك.

وتنطلق فعاليات مباراة ريال مدريد وسيلتك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز في المواجهة الأخيرة له في بطولة الدوري الإسباني على حساب فريق ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الإسباني ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتك

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة ريال مدريد ضد سيلتك عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، الناقل الوحيد لمباريات دوري الأبطال.