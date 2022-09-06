شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ماهو موعد مباراة تشيلسي ودينامو زغرب في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالإضافة إلى القناة الناقلة لها.

موعد تشيلسي ودينامو زغرب

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ودينامو زغرب اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر سبتمبر الجارى في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة الأوروبية 2022-2023، على ملعب ماكسيمير ستاديون.

وتنطلق مباراة تشيلسي ضد دينامو زغرب في تمام الساعة السابعة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى كل فريق في تلك المباراة وبالأخص فريق تشيلسي من تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة في المباراة التي ستقام على ملعب دينامو زغرب من أجل التخلص من أولى المباريات التي ستقام خارج الأراضي.

ويعول فريق تشيلسي على النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الوافد الجديد من صفوف فريق برشلونة، بالإضافة إلى رحيم سترلينج.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ودينامو زغرب

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة تشيلسي ودينامو زغرب عبر قناة بين سبورت بريميوم 1.