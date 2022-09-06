الامارات | «دبي للإبحار الشراعي» يقيم يوما مفتوحا السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للإبحار الشراعي عن ترحيبه بالزوار في يوم مفتوح مليء بالمرح يوم السبت المقبل، وذكر النادي في بيان صحافي: «يمكن للجميع خوض تجربة الإبحار الشراعي ومعرفة المزيد عن مدرسة الإبحار الشراعي التابعة للنادي». وسيكون هذا الحدث مجاني ومفتوحا أمام الجميع ومن المتوقع أن يجذب العديد من المقيمين والزوار من جميع أنحاء دولة الإمارات من المهتمين برياضة الإبحار الشراعي.

وستعطي تجارب الإبحار الشراعي فكرة عما يقدمه نادي دبي للإبحار الشراعي للبحارة من ذوي الخبرة والمبتدئين، كما ستتوفر الأنشطة المناسبة للعائلات إلى جانب خيارات من المأكولات والمشروبات التي يمكنهم الشراء منها. كما سيتمكن المشاركون من الإبحار مع مدرب على متن قوارب مختلفة وأخذ فكرة عامة عما يمكنهم الاستمتاع به خلال الدورات التي تعقدها مدرسة الإبحار الشراعي.

وسيكون ممثلو نادي دبي للإبحار الشراعي حاضرين للإجابة على أية أسئلة أو استفسارات قد يطرحها الراغبون في الحصول على مزيد من المعلومات حول النادي.

وجاء في البيان الصحافي: "توفر مدرسة الإبحار الشراعي خيارات تناسب جميع المهتمين في التعرف على الدورات المختلفة التي يعقدها النادي بما فيها الإبحار بواسطة الزوارق الشراعية الصغيرة والجولات البحرية والصفوف الخاصة بالسباقات. كما يقدم النادي صفوفًا خاصة للسيدات وأخرى لفئة الشباب وخيارات مناسبة لعطلة نهاية الأسبوع وأنشطة ما بعد المدرسة. يعمل المدربون الخبراء والمعتمدون مع كل طالب لتطوير مهاراته في الإبحار وتقويتها. العديد من الدورات التدريبية معتمدة من الجمعية الملكية لليخوت، مما يعني أن أمام المشاركين الفرصة في أن يصبحوا معتمدين من الجمعية الملكية لليخوت من مستوى المبتدئين إلى المستويات المتقدمة".