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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 العديد من الأمور التي تحدث لأول مرة.

وينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 مساء الثلاثاء بـ8 مباريات، أولها بين تشيلسي الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي، وبروسيا دورتموند الألمان ضد كوبنهاجن الدنماركي.

ما لا تعرفه عن النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023



انطلقت بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة عام 1955، ومنذ ذلك الحين كانت مبارياتها تبدأ وتنتهي قبل انطلاق كأس العالم في فصل الصيف.

ولأول مرة هذا العام، ستُلعب بطولة كأس العالم بين مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامتها في فصل الشتاء بمنتصف الموسم.

ومن أجل ذلك، ستُلعب مباريات دوري أبطال أوروبا في مواعيد استثنائية، حيث يُقام دور المجموعات على مدار شهرين فقط، بداية من سبتمبر/أيلول حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء هذا القرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأجل إنهاء دور المجموعات قبل الذهاب مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ومع عودة دور المجموعات منتصف فبراير/شباط المقبل، سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 يونيو/حزيران 2023، وهو موعد متأخر عن السنوات الماضية.



ولن تشهد النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا مشاركة فرق جديدة، حيث شاركت جميع الفرق الـ32 في البطولة من قبل.

وعلى الرغم من ذلك، تعود بعض الفرق للمشاركة بعد طول غياب، على غرار سلتيك الذي يواجه ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، بعد غياب 5 سنوات.

وعلى الرغم من حضور معظم الفرق الكبرى في البطولة الأوروبية، فإنها ستشهد حدثا استثنائيا، يتمثل في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتبر رونالدو هو البطل التاريخي في دوري أبطال أوروبا، فهو الأكثر حصولا على اللقب بـ5 مرات، والهداف التاريخي، والأكثر صناعة للأهداف، ومشاركة في المباريات.

ورغم هذه الأرقام التاريخية، فإن رونالدو لن يكون حاضرا، بعدما فشل مانشستر يونايتد في الحصول على مركز مؤهل للبطولة في الدوري الإنجليزي.

البطولة ستشهد أيضا حدثا استثنائيا، يتمثل في خوض فريق المباريات التي ينافس فيها على ملعبه خارج بلاده.

ويتعلق الأمر بفريق شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث لن يتمكن من اللعب في بلاده بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة في الوقت الحالي.

واختار بطل أوكرانيا أن يلعب مبارياته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا في العاصمة البولندية وارسو.

أشار نادي نابولي الإيطالي إلى إمكانية غياب نجمه النيجيري فيكتور أوسيمان، عن مواجهة ليفربول، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب دييجو أرماندو مارادونا قمة مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول ونابولي الأربعاء.



وقال نادي نابولي في بيان عبر موقعه الرسمي إن: "أوسيمان تدرب منفردًا بعيدًا عن الفريق، بسبب معاناته من مشكلة عضلية في نهاية مباراة لاتسيو".

ويعتبر أوسيمان أحد أهم الأسماء الهجومية في نابولي، بعدما سجل 18 هدفًا في كافة البطولات، وتحول لهدف لكبرى الأندية الأوروبية مثل بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد.

وسجل أوسيمان حتى الآن هدفين في أول 5 مباريات لفريق الجنوب الإيطالي، في الدوري، مما رشحه للعب دور خطير ضد ليفربول.

من جانبه يمثل نابولي عقدة لليفربول في ملعبه "دييجو أرماندو مارادونا"، حيث فشل الريدز في الفوز في 3 مباريات عليه.

ورغم سجل ليفربول القوي ضد نابولي في ملعب أنفيلد رود، لكن الأمور لا تسير بهذا الشكل خارج الديار.

وتعادل الفريقان سلبيًا في ملعب مارادونا، بدور المجموعات للدوري الأوروبي لموسم 2010-2011، ثم فاز نابولي 1-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2018-2019، ثم فاز العملاق الإيطالي 2-0 في مجموعات موسم 2019-2020.

على الجانب الآخر في لقاءات ملعب ليفربول فاز الريدز 3-1 في 2010-2011، و1-0 في 2018-2019، وتعادلا 1-1 في 2019-2020.