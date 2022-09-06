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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يدخل فريق ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، اختبارا صعبا مساء الثلاثاء، عندما يحل ضيفا على سلتيك الاسكتلندي.

ريال مدريد الإسباني يدخل اختبارا صعبا مساء الثلاثاء

ريال مدريد هو بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز باللقب للمرة الـ14 في تاريخه عقب هزيمة ليفربول 1-0 في المباراة النهائية.



ويستعد ريال مدريد لبدء حملة الدفاع عن لقبه، عندما يحل ضيفا على سلتيك الاسكتلندي، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.



وقبل مباراة ريال مدريد، يقدم فريق سلتيك مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة على مدار 7 مباريات.

سلتيك يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 18 نقطة، حصدها من 6 انتصارات في 6 مباريات، دون أن يتعادل أو يتعرض لأي هزيمة.

وسجل الفريق الاسكتلندي 25 هدفا، بمعدل يزيد عن 4 أهداف في كل مباراة، بينما استقبلت شباكه هدفا وحيدا خلال تلك الفترة.

فريق سلتيك

وفي الكأس، لعب سلتيك مباراة وحيدة، وذلك في الدور ثمن النهائي، أمطر فيها شباك مضيفه روس كاونتي بنتيجة 4-1.

ويُعتبر الياباني كيوجو فوروهاشي هو اللاعب الأبرز في صفوف الفريق الاسكتلندي خلال الموسم الحالي، ويلعب في صفوفه منذ صيف العام الماضي.

فتح كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في السنوات المقبلة.

مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، لكنه جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان ليبقى مع الفريق حتى عام 2025.



وتسبب هذا الأمر في غضب كبير من قبل جماهير ريال مدريد تجاه اللاعب الفرنسي، حيث اتهمته بالخيانة بعدما تراجع عن اتفاقه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.



وعلى الرغم من ذلك، أكد مبابي أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد يوما ما، حيث وصف النادي الملكي بأنه بمثابة منزله، وذلك في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال مبابي ردا على العودة إلى ريال مدريد: "أنت لا تعلم ما يمكن أن يحدث، لم أكن أبدا هناك، ولكنني أشعر أنه بمثابة منزلي أو ما يشبه ذلك".

ونفى اللاعب الفرنسي أن يكون قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان بسبب الأموال، قائلا: "أينما سأذهب سيمنحونني المال".

كما رفض الاعتراف بالحصول على مزايا إضافية في التجديد، تجعله قادرا على اختيار عناصر التشكيل، قائلا: "هذه ليست وظيفتي، ولا أريدها لأني لست جيدا فيها".

وأضاف: "أنا جيد في الملعب، لكن خارج الملعب هذه ليست وظيفتي، هناك الكثير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك أفضل مني".

كما كشف مبابي عن كواليس تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حيث قال إنه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد لعبت دورا في الأمر.

وأوضح: "لقد أخبرني أنه يريد مني أن أبقى، وقال لا أريدك أن تذهب الآن لأنك مهم للغاية بالنسبة للبلد"، متما: "عندما يخبرك الرئيس بذلك، فهذا مهم".

يستعد ريال مدريد الإسباني للظهور الأول في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الحصول على اللقب الموسم الماضي.

ريال مدريد نجح في الفوز بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.



ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه عندما يحل ضيفا على سلتيك الاسكتلندي، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2022-2023.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تفاؤله بفرص النادي الإسباني في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، رغم أن مكاتب المراهنات لم تضعه من بين أول 4 مرشحين.

وقال أنشيلوتي في هذا الصدد: "ليست مفاجأة لي ألا أكون المرشح الأوفر، أعتقد أنها علامة جيدة".

وأضاف: "أعتقد أنه في العام الماضي كانت فرصنا أقل في الإحصائيات لحصد اللقب، ولدينا فريق أفضل هذا الموسم".

وأردف: "ما حدث العام الماضي سيحدث مرة أخرى، سننافس حتى النهاية، ونأمل أن نخوض النهائي".

وفي الموسم الماضي، لم يكن ريال مدريد مرشحا للفوز خلال المباريات الإقصائية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك في المواجهة النهائية أمام ليفربول، لكنه خالف التوقعات وحصد اللقب للمرة الـ14 وعزز رقمه القياسي.

وواصل أنشيلوتي حديثه: "في هذه البطولة يحظى ريال مدريد بالاحترام دائما، تاريخ النادي جزء من تاريخ هذه البطولة".

وتابع: "نبدأ بحماس كما هو الحال دائما، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث، علينا أن نفكر في دور المجموعات أولا، ونحسم المجموعة، ثم نرى ما سيحدث بعد كأس العالم".

وقال أنشيلوتي إنه من المحتمل أن يستعين كثيرا بسياسة التناوب للحفاظ على جاهزية اللاعبين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

من ناحية أخرى، قال أنشيلوتي إنه قلق بشأن كيفية تعامل اللاعبين مع الجدول الزمني المزدحم بمجرد العودة من نهائيات كأس العالم في قطر، والتي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتنتهي في ديسمبر/كانون الأول.

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وأوضح المدرب الإيطالي: "حتى كأس العالم أعتقد أننا لن نواجه مشكلات فيه، لأن اللاعبين جاهزون ومتحمسون".

وأتم: "هم يريدون الوصول إلى كأس العالم وهم في حالة جيدة، السؤال هو كيف سيعود اللاعبون بعد كأس العالم، نحن لا نعرف لأنه وضع استثنائي".

ويلعب ريال مدريد في المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لايبزيج الألماني وشاختار دونستيك الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.