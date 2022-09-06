سوف يحصل على 3 مليون دولار .. فرج عامر يكشف تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر فرج عامر تغريدة جديدة علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن مصاريف كرة القدم.

وكتب فرج عامر: وجهه نظر .. أنا شايف إن مصاريف كرة القدم ارتفعت ، وترتفع أكثر عندما يكون المسئولين في أي نادي ليسوا أصحاب خبرة وحنكة في ذلك ، وأرى أن كرة القدم في الدوري العام أصبحت صعبة جدا أن تحصل على مركز متقدم في ظل وجود فرق ميزانياتها مفتوحة ( كبيرة )” .

وقال فرج عامر ، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" الصحافة النمساوية والألمانية تحدثوا عن انتقال آدي هوتر للنادي الأهلي ".

3 مليون دولار

وأضاف فرج عامر : " المدرب النمساوي خفض مرتبه وكان يحصل على 4.5 مليون يورو في السنة وفي النادي الأهلي سوف يحصل على 3 مليون دولار فقط في السنة ".

وتابع فرج عامر :" المدرب النمساوي كسب الدوري في النمسا وبلجيكا ودرب نادي أندرلخت وحقق نتائج جيدة في الدوري الألماني واستطاع الفوز على بايرن ميونخ".