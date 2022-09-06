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سوف يحصل على 3 مليون دولار .. فرج عامر يكشف تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر -  

نشر فرج عامر تغريدة جديدة علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن مصاريف كرة القدم.

وكتب فرج عامر: وجهه نظر .. أنا شايف إن مصاريف كرة القدم ارتفعت ، وترتفع أكثر عندما يكون المسئولين في أي نادي ليسوا أصحاب خبرة وحنكة في ذلك ، وأرى أن كرة القدم في الدوري العام أصبحت صعبة جدا أن تحصل على مركز متقدم في ظل وجود فرق ميزانياتها مفتوحة ( كبيرة )” .

وقال  فرج عامر ، في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :"  الصحافة النمساوية والألمانية تحدثوا عن انتقال آدي هوتر للنادي الأهلي ".

3 مليون دولار

وأضاف فرج عامر : "  المدرب النمساوي خفض مرتبه وكان يحصل على 4.5 مليون يورو في السنة وفي النادي الأهلي سوف يحصل على 3 مليون دولار  فقط في السنة ".

وتابع فرج عامر :" المدرب النمساوي كسب الدوري في النمسا وبلجيكا ودرب نادي أندرلخت وحقق نتائج جيدة في الدوري الألماني واستطاع الفوز على بايرن ميونخ".

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MO Nasa

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