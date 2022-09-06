شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الاتحاد يطير إلى الكويت 2 أكتوبر للمشاركة بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى إلى الكويت يوم 2 أكتوبر المقبل للمشاركة في منافسات البطولة العربية والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى، بالإضافة إلى 11 فريقا آخر.

والأندية هي كل من البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى ، الأهلى والاتحاد السكندرى والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك ، الشرطة العراقي، بالإضافة إلى الكويت الكويتى مستضيف البطولة.

ومن المقرر أن يقيم الفريق معسكر خارجى فى صربيا الاسبوع المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة.

وتعاقد مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مع المحترف الأمريكى كيندال ديكيس لتدعيم صفوف فريق كرة السلة فى الموسم الجديد، وهو كيندال ديكيس، قادما من الدورى البولندى.