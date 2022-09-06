شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجتمع اليوم بشوقي غريب لرسم ملامح المرحلة المقبلة قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مساء اليوم، المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، جلسة خاصة مع شوقي غريب مدرب الفريق، لرسم ملامح المرحلة المقبلة ووضع خطة التدعيمات الصيفية بعد استبعاد العناصر التي من المقرر رحيلها عن الفريق، ويميل المقاولون إلى منح الفرصة للناشئين في الفترة المقبلة بشكل أكبر في الفريق الأول خاصة مع ارتفاع أسعار اللاعبين.

ويمتد عقد شوقي غريب مع المقاولون العرب لمدة موسمين، ونجح غريب في إنقاذ ذئاب الجبل من الهبوط إلى القسم الثاني، بعدما تذيل ترتيب جدول المسابقة، وحصد المقاولون 4 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، خلال أخر 4 جولات بالدوري، لينهي ذئاب الجبل المسابقة المحلية في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

من جانبه، أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن الفريق عاش ظروف صعبة خلال الموسم المنتهي، ولكنه مر بسلام، وتابع صلاح: "رحيل محمد عودة المدير الفني السابق، جاء من أجل مصلحة النادي، وتصرف بشكل صحيح عندما تقدم باستقالته".

وأضاف: "عودة تحدث مني وطلب الرحيل وتقديم استقالته من أجل تجديد الدماء بمدرب جديد لإنقاذ مسيرة الفريق، واقتنعت بوجهة نظره وتم مغادرته".

واستطرد رئيس المقاولون العرب: "عندما اجتمعت مع شوقي غريب المدير الفني قبل توقيعه، وعرضت عليه هدفين، أولها الهدف القصير وهو البقاء في الدوري، أما الهدف البعيد كان الاتفاق معه على إعادة بناء الفريق من أولاد النادي وصغار السن، بسبب تقدم عمر اللاعبين الأساسيين".

واختتم: "وجهت سؤال إلى شوقي غريب قبل التوقيع، هل ستكون قادر على خوض المغامرة والتحدي، وهو ما وافق عليه".