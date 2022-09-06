شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهى ترتيبات معسكر هولندا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنهي مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية إجراءات سفر الفريق إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيُقام خلال الفترة من 18 حتى 28 سبتمبر الجاري.

واستقر الاهلي على إقامة معسكره الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد، بعدما كانت هناك مفاضلة بين عدة دول أبرزها إسبانيا والنمسا إلى أن استقر الأمر بإقامة المعسكر في هولندا خاصة بعد زيارة حسام غالي عضو مجلس الإدارة حيث قام الأخير بمُعاينة موقع المعسكر.

ويقوم الأهلي حالياً بإنهاء إجراءات السفر وترتيبات المعسكر حتى تتم الإستفادة منه على أكمل وجه ، خاصة وأن المعسكر سيكون بداية تعارف المدرب الجديد للفريق على لاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي عن مدربه الجديد في غضون الأيام المقبلة، حيث سيتم تعيين مدرب جديد لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له عقب نهاية الموسم الأخير رسمياً.

ويقيم الاهلي معسكراً في هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 للبطولة القارية مع الفائز من اتحاد المنستير التونسي والجيش الروندي في الدور التمهيدي للبطولة.