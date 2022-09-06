شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش: جماهير الإسماعيلى كلمة السر وحمص والقيصر نقطة تحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر الوحش قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن الفريق سيظهر بشكل أفضل في الموسم الجديد ، خاصة وأن أزمة إيقاف القيد ستنتهي من أجل انتداب صفقات مميزة تعيد الفريق لوضعه الطبيعي.

وتابع : مع احترامي للجميع، الإسماعيلي آخر موسمين كان يلعب باسمه مدعوماً بجماهيره فقط وتوقعت تراجع النتائج في السنوات الأخيرة في ظل الأزمات الكبيرة التي تعرض لها النادي “.

وواصل: في حال الحفاظ على عناصر جيل 2017 كانت هناك فرصة قوية للمنافسة على كل البطولات، لكن بشكل مفاجئ تم بيع كل القوام الأساسي ولم يتم تعويض أي لاعب “.

واستكمل قائد الدراويش: حينما طلب مني علي أبو جريشة الموسم الماضي تجديد تعاقدي لم أفكر مرتين وقررت التجديد على الفور “.

واسترسل: محمد حمص وحسني عبدربه في مكان آخر، كان لي الشرف أني زاملتهما في الملعب وتعلمت منهما الكثير بالطبع، كما أن القيصر نجح في لم شمل الفريق والسيطرة على غرفة الملابس، وكان سبباً رئيسياً من أسباب تحول موسم الإسماعيلي للأفضل “.

وأكمل: للآسف دور السوشيال ميديا والإعلام كبير في زيادة حالة الاحتقان بين جماهير الإسماعيلي والاهلي في الفترة الأخيرة، وأتمنى أن يلعب الأخير في الإسماعيلية كما يلعب الزمالك “.

وأنهي تصريحاته: الجماهير هي السبب الأول والأخير بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في تعديل كفة الفريق ،خاصة أن الدعم في كل أنحاء الجمهورية كان جنوني ولا يُصدق هذا الموسم.