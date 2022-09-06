شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوي يفاضل بين 3 عروض قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد شديد قناوي، لاعب المصري السابق، عن تلقيه 3 عروض قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي، وكان أحمد شديد فسخ تعاقده مع المصري، وأكد شديد لـ"الخليج 365" أن هناك 3 عروض، مشيرا إلى أنه مازال يدرس تلك العروض لاختيار الأنسب.

وحصل أحمد شديد قناوى على الاستغناء الخاص به من إدارة النادي، وذلك عقب فسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدى بناءً على رغبته، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد أحمد شديد قناوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تنازل عن مستحقاته للنادى مقابل فسخ التعاقد بعد جلسة جمعته بسمير حلبية رئيس النادي السابق، والذى طلب من اللاعب الانتظام بمعسكر برج العرب، إلا أن شديد فضل فسخ التعاقد والبقاء بالقاهرة فى الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يدرس قناوى العروض التى ستقدم إليه فى الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الميركاتو الصيفى .