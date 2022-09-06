شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوجه رسالة لـ"إبراهيم حسن" بعد انتقاله للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي لفريق بيراميدز عبر تويتر، رسالة شكر لإبراهيم حسن لاعب الفريق السابق، والذي انتقل إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين، ونشر حساب بيراميدز فيديو من أبرز لقطات إبراهيم حسن مع بيراميدز، وعلق: شكراً لك على كل ما قدمته يا إبراهيم.. نتمنى لك التوفيق فيما هو قادم يا حريف!.

ووقّع إبراهيم حسن، لاعب الاتحاد السكندري، منذ قليل، العقود الجديدة مع زعيم الثغر لمدة موسمين قادمين، بعدما فعّل نادي الاتحاد السكندرى بند شراء اللاعب من نادي بيراميدز الذي كان يملك حقوق بيع اللاعب بعد تسديد القيمة، وقام بإعارة ابراهيم حسن لزعيم الثغر منذ يناير الماضي.

وقال إبراهيم حسن: "لا أنسى أن الاتحاد السكندرى أعادنى للشهرة والنجومية من جديد، وأتمنى الحصول على بطولة مع سيد البلد".

وجمعت جلسة بين إبراهيم حسن ولجنة الكرة فى وجود محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، وفاجأ اللاعب الجميع بالتوقيع على بياض دون الدخول فى أى تفاصيل للعقد الذى يمتد لموسمين.