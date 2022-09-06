شكرا لقرائتكم خبر عن "حسن علام العقارية" ترعى السباح المصرى الأوليمبى يوسف رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • محمد علام: تشجيع الرياضيين يعكس رؤية المجموعة في توفير نماذج ملهمة للشباب

• يوسف رمضان أحد أصغر الرياضيين المصريين وأكثرهم إنجازًا فى عصره

في إطار رؤيتها الاستراتيجية وشعارها " عيلة بتبنى لعيلة " التي تستهدف بناء مجتمع طموح وتطوير نمط حياة متكامل واحتضان المواهب الملهمة، أعلنت حسن علام العقارية عن رعاية لاعب المنتخب المصري والاوليمبي للسباحة يوسف رمضان، والمؤهل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

تحرص حسن علام العقارية من خلال هذه الرعاية على إبراز رسالتها التي تمتد لما هو أبعد من فكرة البناء والتطوير العقاري لتؤكد من خلالها على مفهوم تطوير الموارد والمواهب البشرية وكذلك الترابط المجتمعي والأسرى وإيماناً منها بأهمية تنمية المواهب والابتكار وتشجيع الشباب على التميز والاحتراف في مجالاتهم المتنوعة.

صرح محمد علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام العقارية، بأن "اختيارنا لدعم يوسف يأتي فخراً منا بنجاحاته والتزامه وإنجازاته التي عمل جاهداً على تحقيقها بما لزم ذلك من تضحيات لشاب فى عمر يوسف، ليصبح أحد أصغر الرياضيين المصريين وأكثرهم إنجازًا في عصره."

وأضاف محمد علام: "شعار علامتنا التجارية كمجموعة "عيلة بتبنى لعيلة" ليست مجرد شعار وإنما رؤية شاملة تعكس أحد أهم مبادئنا والذي يتمثل في تنمية ورعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات ومنها الرياضية ولمختلف الأعمار ودعمهم فى السعي وراء شغفهم."

والجدير بالذكر أن السباح المصري، يوسف رمضان، يبلغ من العمر 20 عاماً ويدرس في جامعة فرجينيا تك الأمريكية. ونجح يوسف في ان يحصد الكثير من الميداليات خلال مشاركته في العديد من البطولات المصرية المحلية والدولية، وكان أخرها بطولة أولمبياد طوكيو 2020 التي وصل خلالها إلى دور نصف النهائي لبطولة 100 متر فراشة في إنجاز غير مسبوق. وحصل يوسف على المركز الرابع سباق 100 متر في بطولة العالم للسباحة القصيرة في أبو ظبي. كما حصل على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فراشة في بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 2022. كما حقق يوسف الرقم القياسي لأفريقيا في سباق تتابع 4x50متر فراشة وتتابع 4x100 متر فراشة.

وبصفتها مطوراً عقارياً رائداً في مصر، تطمح حسن علام العقارية للوفاء دائمًا بتحسين جميع جوانب المعيشة من خلال مجتمعاتها العمرانية، عبر تطوير نمط حياة متكامل ومتجانس يدعم مجتمع صحي محفوفا بالخدمات ووسائل الترفيه والرياضة، حيث تعد "حسن علام العقارية" مجموعة تطوير عقاري رائدة في السوق المصري، ومنذ إنشائها في تسعينيات القرن الماضي، نجحت في بناء مكانة متميزة كمطور عقاري متفرد.

وقد نشأت مجموعة حسن علام كشركة عائلية توارثتها ثلاثة أجيال، وتستند إلى 80 عامًا من الخبرة. ثم ولد كيان مجموعة حسن علام العقارية على يد أحد رواد الجيل الثالث في تسعينيات القرن الماضي ليقدم خير مثال لإتقان معادلة المزج ما بين الرفاهية والضيافة متجاوزا حدود التعريف الحر في للتطوير العقاري و الذي يحصره البعض في مجرد مفهوم بناء المنازل، بينما تمتد بذات المفهوم حسن علام العقارية على يد رائدها إلى تطوير نمط وأسلوب حياة عصري و متكامل.

وتفتخر المجموعة، مدفوعة برؤية تركز على المجتمع وشغف الفرد، بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المجتمعات السكنية المتميزة والمنتجعات السياحية التي تلبي احتياجات العائلات التي تبحث عن تجارب حصرية تتسم بالتفرد والخصوصية في وجهات رئيسية بمصر.

كما تفخر مجموعة حسن علام العقارية بكونها مطور عقاري رائد يتمتع ببصمة واضحة على مستوى السوق العقارية المصرية عبر 10 مشروعات متكاملة متوجة ب SwanLake Residences New Cairo, SwanLake West and Haptown Mostakbal Cityوحوالي 15 ألف وحدة سكنية ما بين وحدات تم تطويرها بالفعل و أخرى محل التطوير بالشراكة مع الأسماء المحلية والعالمية الرائدة في صناعة التطوير والتصميم العقاري، لتتجاوز الشركة الحدود المحلية وتتوج بنجاحها الفريد في المنطقة عبر تحويل الإطلالات الطبيعية اللانهائية إلى حقائق تشبه الأحلام، مع الالتزام بأفضل معايير الجودة التي طالما كانت لها عنوان.