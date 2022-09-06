شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: كامل أبو على طلب التدخل لحل أزمة كهربا لضمه للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو الزمالك المبادرة التي تقدم بها كامل أبو علي رئيس المصرى، لحل مشكلة كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بشأن تسديد الغرامة المالية التي وقعت علي اللاعب ، بسبب هروبه منذ موسمين وتغريمه مليوني دولار مع الفوائد.

وأكد مرتضي منصور رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك، أن رئيس النادى المصرى كامل أبو على تحدث معه من أجل انتقال اللاعب إلى الفريق البورسعيدى.

وأكد رئيس الزمالك أن كامل أبو على، أكد أنه في حال الإتفاق النهائى على ضم كهربا عقب فسخ العقد مع الأهلي، سوف يقوم بدفع الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح الزمالك.

وتابع مرتضى منصور أنه تسهيلاً للأمور ، وافق على عرض النادى المصرى مع الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي للاعب من أجل الكشف عن من حرضه على الهروب من الزمالك.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمود عبد المنعم كهربا دخل فى الحسابات الفنية للنادى المصرى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "هناك كلام فى المصرى على كهربا ولو حصل هيكون حل رائع للجميع".