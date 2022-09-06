شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يسجل الظهور الأول ويشارك فى وديات الأهلى بمعسكر هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات في حكم المؤكد ظهور أكرم توفيق لاعب الأهلي في مباريات الفريق التى ستُقام بمعسكر هولندا الشهر الجاري، بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الرباط الصليبي.

ويستعد أكرم توفيق لتسجيل الظهور الأول مع الأهلي بعد فترة غياب طويلة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي التى تعرض لها في يناير الماضي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وخاض أكرم توفيق برنامج تأهيلي لأكثر من ستة شهور في النمسا وقطر والقاهرة ، قبل أن يتماثل تماما للمشاركة في المباريات.

ورغم مشاركة أكرم توفيق في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل كامل خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن الجهاز الفني السابق بقيادة ريكاردو سواريز فضّل عدم المغامرة به بسبب عودته من إصابة طويلة، واهتدى إلى التمهل على اللاعب للحصول على الوقت الكافي من أجل استعادة لياقته البدنية ومن ثم الدفع التدريجي به في المباريات.

ويقيم الاهلي معسكراً في هولندا استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث سيلعب في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بدور الـ32 للبطولة القارية مع الفائز من أتحاد المنستير التونسي والجيش الرواني في دور بالدور التمهيدي للبطولة.