شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخاطب اتحاد الكرة للمشاركة فى مسابقات الناشئين بعد الهبوط للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الجونة بياناً رسمياً أكد من خلاله منح الأولوية لقطاع الناشئين بالنادي لتدعيم صفوف الفريق الأول بعد أن هبط إلى دوري القسم الثاني، بعد استقراره في المركز الـ 16 بترتيب جدول مسابقة دوري الموسم الماضي.

ونص بيان الجونة على: يؤكد المهندس أحمد عمر رئيس نادي الجونة، على أهمية قطاع الناشئين والبراعم بالنسبة للنادي، وأن النادي سينتهز الفرصة للعمل على تطوير القطاع وتدعيمه ليصبح الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق الأول لنادي الجونة في المستقبل القريب، كما قام النادي بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لطلب المشاركة في مسابقات الجمهورية في جميع المراحل السنية.



الجونة

من ناحية أخرى، أرسل النادى الإسماعيلي عرضا رسميا لنادى الجونة، يطلب فيه شراء لاعبيه محمود الشبراوى ومحمود الجزار استعدادا للموسم الجديد.

وينتظر مسؤولو الإسماعيلي الرد النهائى من نظرائهم فى الجونة لحسم الصفقة وتدعيم الفريق ضمن خطة وضعتها الإدارة لضم صفقات قوية.