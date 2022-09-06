شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: زيزو عنده طموح واتعلم من محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، أصبح ناضجاً بشكل كبير داخل وخارج الملعب، وقال يوسف في تصريحات عبر برنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم: الموسم الماضي كان قوياً وزيزو كان أفضل لاعب، مميز جداً، عجبني شخصيته وواضح انه محافظ على نفسه وعنده طموح ولا يقف عند نقطة معينة واتعلم من محمد صلاح ومن خبراته.

من جانبه قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق مشيداً بزيزو: نجم الكرة ممكن يجيله فلوس كثيرة، زيزو اشترى عمره ودخل نفسه في أساطير الزمالك مثل شيكابالا.

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق، ليستمر في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، حتى عام 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اللاعب بفيديو معلقا: "بعض اللكمات أرادت أن تكسرنا، ولكن اللكمة الأقوى هي التمسك بالزمالك مجدداً، أحمد السيد زيزو مستمر لثلاث سنوات قادمة".