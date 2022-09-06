مبابي: جددت عقدي مع باريس بسبب رئيس فرنسا.. وأشعر أن ريال مدريد مثل بيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن دور إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في تجديد عقده مع النادي، كاشفًا في الوقت ذاته موقفه من الانتقال لريال مدريد مستقبلًا.

وفاجأ مبابي الجميع بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025 في نهاية الموسم الماضي، على الرغم من أنه كان قريبًا من الانضمام لصفوف ريال مدريد.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" : "لم أتخيل قط أنني سأتحدث مع الرئيس (ماكرون) عن مستقبلي، لذا كان الأمر جنونيًا".

وأضاف: "قال لي أريدك أن تبقى، لا أريدك أن تذهب الآن، أنت مهم جدا للبلد، فعندما يخبرك الرئيس بذلك، فهذا مهم للغاية".

وأكمل: "المال لم يؤثر على قراري في تجديد عقدي مع باريس، لأنني إذا ذهبت لأي مكان آخر كانوا سيعطونني المال".

وتابع: "المزيد من السلطة والصلاحيات داخل الفريق بعد التجديد؟ هذا ليس عملي ولا أريد القيام به لأنني لست جيدًا فيه، أنا جيد في الملعب، أما خارجه فهذا ليس دوري، هناك الكثير من الأشخاص الذين هم أفضل مني".

وعن إمكانية انتقاله لريال مدريد في المستقبل، قال نجم باريس سان جيرمان: "لا أعرف أبدا ما الذي سيحدث مستقبلًا، لم أذهب إلى هناك من قبل ولكن يبدو أنه مثل منزلي أو شيء من هذا القبيل".

وتحدث مبابي عن حلم الفوز بالكرة الذهبية، قائلًا: "ليس لدي حدود، بالطبع أريد الفوز لها، نحن جيل جديد ورونالدو وميسي سيتوقفان عن اللعب، علينا إيجاد لاعب آخر يفوز بها".

وأتم: "العنصرية في كرة القدم؟ يجب أن نتحدث عنها، يجب أن ننهيها، وأنا جاهز للمساعدة".