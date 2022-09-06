اتحاد الكرة الإيراني ينفي التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف المتحدث باسم الاتحاد الإيراني، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وذكر الحساب الرسمي لـ" bein sports الإخبارية" عبر تويتر، أن المتحدث باسم الاتحاد الإيراني نفى التوصل لاتفاق مع كارلوس كيروش ويؤكد أن الكرواتي دراكان اسكوتيتش هو المدير الفني للمنتخب الإيراني.

وفي وفت سابق، كشفت تقارير صحفية إيرانية، عن اقتراب كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر من الظهور في كأس العالم بقطر 2022.

وأوضحت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، أن رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني مهدي تاج يرى أن هناك إمكانية للتعاقد مع كارلوس كيروش لتولي مههمة قيادة منتخب إيران في كأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن تلعب إيران مع أوروجواي يوم 23 سبتمبر في مباراة ودية في النمسا وستلتقي مع السنغال بعد أربعة أيام.

ويتواجد منتخب إيران في مجموعة صعبة بكأس العالم 2022 إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

وكان كارلوس كيروش قد قاد منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية قبل أن يخسر النهائي أمام السنغال، وأعقبها الفشل في التأهل إلى كأس العالم أمام نفس المنتخب بعد الخسارة بركلات الترجيح، ليرحل بعدها عن منصب المدير الفني للمنتخب المصري.