أسطورة ليفربول يكشف سبب انتقاده لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، عن سبب انتقاداته الأخيرة لمحمد صلاح، نجم الليفر.

وكان سونيس قال في وقت سابق إن سبب تراجع مستوى صلاح هو تجديد عقده مع ليفربول هذا الصيف، والحصول على زيادة كبيرة في راتبه.

وقال سونيس في تصريحات لإذاعة "Talk Sport" البريطانية: "أتمنى أن أكون مخطئا بخصوص ما قلته عن صلاح، وأتمنى أن تسبب تصريحاتي في استفزازه ليثبت أنني على خطأ".

وأضاف: "قلت هذا بسبب ما حدث مع مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانج حين كانا في أرسنال، حيث بدأ مستواهما في التراجع بعد التجديد والحصول على راتب كبير".

جدير بالذكر أن صلاح شارك في 7 مباريات مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.