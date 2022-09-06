قبل موقعة سوبر لوسيل.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الهلال السعودي، مساء الجمعة المقبل 9 سبتمبر 2022، في كأس سوبر لوسيل.

ويُقام كأس سوبر لوسيل، يوم 9 سبتمبر المقبل على استاد لوسيل أكبر استادات بطولة كأس العالم، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع.

وأعلنت اللجنة العليا العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم قطر ٢٠٢٢، عن تنظيم بطولة جديدة بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

وقبل ساعات، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، طرح تذاكر إضافة لكأس سوبر لوسيل التي ستُقام في ٩ سبتمبر.

ونجح الهلال في الفوز خلال اخر بروفة له قبل مواجهة الزمالك، حيث تغلب على الفتح بدوري روشن السعودي، وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب جدول السعودي، علما بانه خاض مع الفتح مباراة أكثر من باقي الفريق.

وعلى مستوى التاريخ، فالزمالك يتفوق على الهلال خلال مواجهاته، حيث التقى الفريقين في وقت سابق خلال 5 مباريات، كانت الغلبة للفريق الأبيض في 3 مباريات وخسر في لقاء وخيم التعادل على مواجهة أيضا.

البداية كانت لصالح الهلال حين فاز عليه في عام 2004 بدوري أبطال العرب بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل الفريقين في نفس العام وبنفس البطولة بنتيجة 1-1.

وعاد والتقى الفريقين بنفس البطولة في عام 2004 ليفوز الزمالك هذه المرة بنيجة 3-2، وفي عام 2015 لعب الفريقين مباراة ودية وحسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 2-0.

وكانت أخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت لصالح الزمالك في عام 2018،حين فاز بكأس السوبر المصري السعودي الذي اقيم في ملعب الهلال وقتها بنتيجة 2-1.

ولم يخسر الزمالك أمام الهلال في آخر 4 مواجهات جمعت بينهم منذ عام 2004 وحتى الآن.