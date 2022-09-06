تقارير تكشف مدة غياب هندرسون عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكدت تقارير صحفية غياب لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون عن صفوف ليفربول لمدة 3 أسابيع.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قائد ليفربول خضع لفحص طبي يوم الجمعة، أثبت معاناته من إجهاد طفيف في أوتار الركبة.

ويتعارض ذلك مع ما قاله يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي أشار إلى هندرسون يعاني من إصابة خطيرة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويأمل هندرسون (32 عاما) في اللحاق بمنتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الحالي، التي تشهد خوضه مباراتين في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وألمانيا.

جدير بالذكر أن هندرسون شارك في المباريات الستة التي خاضها ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.