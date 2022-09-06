الونش: نعد جماهير الزمالك بالفوز بلقب إفريقيا.. وأتمنى الاحتراف في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك أن الفريق يتطلع لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الحصول على بطولتي الدوري والكأس جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني.

وقال الونش في تصريحات لقناة الحياة: "ربنا كلل مجهود اللاعبين والجهاز الفني والإدارة بالحصول على بطولتي الدوري والكأس، ونتطلع أيضا للفوز بكأس مصر في النسخة الحالية".

وأضاف: "أشكر مرتضى منصور وأمير على دعمهما الكامل للاعبين وفي الحقيقة وفروا لنا كل عوامل النجاح".

وأكمل: "أتمنى الحفاظ على المستوى الذي أقدمه وسعيد بتقييم الجماهير بأنني أفضل مدافع في مصر".

وتابع: "الجيل الحالي من عظماء نادي الزمالك ولا ينقصهم سوى بطولة دوري أبطال إفريقيا ونعد الجماهير بالحصول على اللقب هذا الموسم".

وتحدث مدافع الزمالك عن منتخب مصر في مرحلته الجديدة مع فيتوريا، قائلًا: "يجب أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق المطلوب وعلى الشعب المصري الصبر وأن يقفوا بجوار المنتخب مهما كانت النتائج".

وتابع: "كل اللاعبين في جميع الأندية زملاء وأصدقاء وعندما ننضم للمنتخب يكون الجميع على قبل رجل واحد وأتمنى من الجماهير الهدوء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وأن تنظر للنقاط الإيجابية".

وأتم: "أتمنى الاحتراف بالتأكيد مثل أي لاعب خاصة لو توافر فرصة في إنجلترا ولكن الزمالك نادي كبير وأنا سعيد بالتواجد فيه".