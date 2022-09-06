نابولي يوضح حقيقة مفاوضات رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

نفى كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي، دخول ناديه في مفاوضات للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي إلى إمكانية انتقال رونالدو إلى نابولي، لرغبة النجم البرتغالي المخضرم في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وقال جيونتولي في تصريحات نقلها موقع "Caught Offside" الإنجليزي: "يؤسفني أن أقول ذلك، لكننا لم نخض مفاوضات حقيقية مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف".

جدير بالذكر أن عقد رونالدو (37 عاما) مع مانشستر يونايتد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك النجم البرتغالي في 5 مباريات مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كبديل، فيما لعب أساسيا في مباراة واحدة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.