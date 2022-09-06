جدول مباريات الثلاثاء.. عودة ليالي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام عدة مباريات اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ولعل أبرزها مواجهة سيلتك الأسكتلندي أمام ريال مدري الإسباني، ويوفنتوس ضد باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي أمام إشبيلية.

وفيما يلي يستعرض "يلا كورة" جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الساعة 6:45 مساءً.. دينامو زغرب وتشيلسي..بى ان سبورت بريميوم 1.

الساعة 6:45 مساءً.. بروسيا دورتموند وكوبنهاجم.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

الساعة 9:00 مساءً.. باريس سان جيرمان ويوفنتوس..بي إن سبورت بريميوم 1.

الساعة 9:00 مساءً.. بنفيكا ومكابي حيفا.. بي ان سبورت اكسترا 2.

الساعة 9:00 مساءً.. سيلتك وريال مدريد.. بي ان سبورت بريميوم 2.

الساعة 9:00 مساءً.. لايبزج وشاختار دونيسك.. بي ان سبورت اكسترا 2.

الساعة 9:00 مساءً. إشبيلية ومانشستر سيتي.. بي ان سبورت بريميوم 3.

الساعة 9:00 مساءً. ريد بول سالزبورج وميلان.. بي ان سبورت اكسترا 1.