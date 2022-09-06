رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع إبراهيم حسن لمدة 3 مواسم قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن نادي الاتحاد برئاسة محمد مصلحي عن اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب إبراهيم حسن قادما من بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة، بعد تفعيل بند شراء اللاعب.

وانضم اللاعب لصفوف زعيم الثغر في يناير الماضى على سبيل الإعارة مع وضع بند بالتعاقد يُتيح لنادى الاتحاد السكندرى ضمه بصفه نهائية عقب نهاية الموسم المُنقضى.

وقام نادى الاتحاد السكندرى بسداد المقابل المالى الخاص بانتقال اللاعب لصالح نادى بيراميدز و وقع على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لثلاث مواسم قادمة.

ومن جانبه، أعرب اللاعب عن سعادة باستمراره ضمن صفوف الاتحاد، خلال الجلسة التي عُقدت معه لتوقيع العقود الجديدة بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى.