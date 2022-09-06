شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرفض رحيل حميد ماو فى الانتقالات الصيفية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو فريق غزل المحلة رحيل اللاعب التنزانى حميد ماو، لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب تلقى اللاعب بعض العروض للرحيل من بعض الأندية.

وحرص على العباسى رئيس شركة كرة القدم على الحديث مع اللاعب التنزانى، ووعده بتعديل عقده الموسم المقبل والتجديد لموسم إضافى.

ويعد حميد ماو من أفضل عناصر فريق غزل المحلة الموسم الماضى، حيث شارك فى 36 مباراة، وتمكن من إحراز 3 أهداف.