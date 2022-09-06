شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يترقب حسم مصيره النهائي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود عبد المنعم كهربا، جناح الأهلي، حسم مصيره من البقاء فى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة أو الرحيل، بعدما بات مصيره من القيد فى قائمة الموسم المقبل غامضاً، ولا يزال اللاعب يترقب الموقف النهائي من الإدارة الحمراء لحل مشكلته وتسجيله فى قائمة الموسم الجديد أو تسويقه خلال الصيف الحالى.

ويرغب محمود كهربا فى حسم مصيره النهائي مع الأهلي، حيث تعتبر الأولوية بالنسبة له هي البقاء فى الجزيرة، وفى حال عدم التوصل لحل مع إدارة الأهلي سيفكر فى العروض التي وصلته خلال الفترة الأخيرة من أجل اللعب لأندية محلية، أبرزها النادى المصري، الذي يرغب فى ضمه بشكل نهائي والتكفل بسداد قيمة العقوبة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وفى سياق مختلف، يواصل محمد مجدي أفشة وحسين الشحات لاعبا الأهلي برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة بالجراحة التى خضع لها الثنائي مؤخرا، بعد إجراء أفشة جراحة الفتاق، بينما خضع الشحات لجراحة فى الركبة.

ويرغب أفشة والشحات فى إنهاء برنامجهما التأهيلي من الإصابة في أسرع وقت من أجل التعافي وبدء فترة الإعداد مع الفريق، والتى تنطلق 12 سبتمبر الجارى على ملعب مختار التتش فى بداية الاستعداد للموسم المقبل.