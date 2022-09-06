شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. مواجهات قوية تنتظر ليفربول في دور المجموعات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفتتح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2022/2023 بدور المجموعات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري بمواجهات نارية.

ووقع نادي ليفربول الإنجليزي في المجموعة الأولى من منافسات دوري الأبطال، وينافس بجانبه كل من « آياكس أمستردام الهولندي، رينجرز الاسكتلندي، نابولي الإيطالي».

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، وذلك يأتي كالتالي..

مواجهات نارية تنتظر كتيبة يورجن كلوب في دوري الأبطال.. تعرف عليها

- نابولي × ليفربول

المعلب: دييجو أرماندو مارادونا

الموعد: الأربعاء 7 سبتمبر

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ليفربول × آياكس

المعلب: أنفيلد

الموعد: الثلاثاء 13 سبتمبر

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ليفربول × رينجرز

المعلب: أنفيلد

الموعد: الأربعاء 4 أكتوبر

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- رينجرز × ليفربول

المعلب: إيبروكس

الموعد: الأربعاء 12 أكتوبر

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- آياكس × ليفربول

المعلب: يوهان كرويف آرينا

الموعد: الأربعاء 26 أكتوبر

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ليفربول × نابولي

المعلب: أنفيلد

الموعد: الثلاثاء 1 نوفمبر

التوقيت: العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نابولي غدا في دوري الأبطال 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الضيوف إلى أحداث اللقاء بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

وفي خط الوسط: فابينيو، هيرفي إليوت، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

كيف يدخل ليفربول إلى أحداث مباراة الأربعاء أمام نابولي الإيطالي؟

يدخل النادي الإنجليزي إلى مجريات اللقاء بتعادل سلبي حققه أمام إيفرتون في منافسات البريميرليج 2022/2023، بعد مباراة مثيرة من جانب الطرفين.