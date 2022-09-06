شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة غير موجهة للدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة، على إجراء قرعة عادلة لمسابقة الدوري فى الموسم الجديد، حيث تجرى لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قرعة غير موجهة دون تحديد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى نهاية كل دور، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وتحسم الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام موعد قرعة الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل، بعد قرابة شهر ونصف من الراحة التى حصلت عليها الأندية عقب انتهاء الموسم المنقضي فى نهاية أغسطس الماضي.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، الأحد، انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا. وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

وكان اتحاد الكرة أصدر بياناً حدد فيه الكثير من النقاط بينها، "لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص".

كما حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه "لن يُسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه".