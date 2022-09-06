شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز برنامجا تدريبيا خاصا للاعبين فور الوصول إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رتب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مع جهازه المعاون، برنامجاً خاصاً للاعبين للخضوع له فور الوصول إلى قطر، من أجل التغلب على الإجهاد بعد رحلة السفر، حيث يرغب البروفيسور فى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وزيادة معدل التحفيز بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها وحالة الاسترخاء بعد النجاح في التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالي.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطف أبو رجيلة قبل سفر البعثة، إلى قطر، من أجل مواجهة فريق الهلال السعودي فى بطولة كأس لوسيل المقرر لها في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي اليوم على أن يعلن الجهاز الفني بعده قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى قطر لخوض اللقاء، خاصة أن الفائز فى تلك المباراة سيحصل على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.