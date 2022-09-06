شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة والشحات يواصلان التأهيل فى الأهلي استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد مجدي أفشة وحسين الشحات لاعبا الأهلي برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة بالجراحة التى خضع لها الثنائي مؤخرا، بعد إجراء أفشة جراحة الفتاق، بينما خضع الشحات لجراحة فى الركبة.

ويرغب أفشة والشحات فى إنهاء برنامجهما التأهيلي من الإصابة في أسرع وقت من أجل التعافي وبدء فترة الإعداد مع الفريق، والتى تنطلق 12 سبتمبر الجارى على ملعب مختار التتش فى بداية الاستعداد للموسم المقبل.

ويحتاج افشة إلى أسبوعين أو أكثر قبل العودة مرة أخرى للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من الجراحة التي خضع لها.

فيما يحتاج حسين الشحات ثلاثة أسابيع أو شهر قبل الانتظام فى تدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من إصابة غضروف الركبة.