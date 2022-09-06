شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوض كامل أبو على لحسم ملف المدرب والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري تفويض كامل أبو علي، رئيس النادي، لحسم ملف الصفقات الجديدة والجهاز الفني الجديد للفريق بعد رحيل حسام وإبراهيم حسن عقب انتهاء تعاقدهما مع النادي بنهاية الدوري الماضي.

ويفرض كامل أبو علي تكتماً شديداً على ملف الصفقات والمدير الفني، حيث لم يعلن النادي البورسعيدي سوى عن صفقتين فقط بشكل رسمي، بضم الثنائى الجزائرى، عبد الرحيم دغموم مهاجم وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر مدافع الوداد المغربي.

ويستعد النادي المصري لتقديم صفقاته الجديدة، وكذلك المدير الفني الجديد للفريق، فى مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، وذلك بعد عودة كامل أبو على رئيس النادى من رحلته خارج البلاد، حيث يتولى أبو على الإشراف على هذا الملف بشكل شخصي.

من جانبه، أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري سعادته بالتوصل لاتفاق مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي بشأن انتقال اللاعب عماد الدين بوبكر، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد تأكيدًا للعلاقات الطيبة وعلاقات التوأمة التي تجمع بين الناديين الشقيقين خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت اتفاق كامل أبو علي - مع سعيد الناصري على تنازل نادي الوداد عن شكواه المقدمة ضد النادي المصري بشأن مستحقات اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو، والتي تم سدادها مؤخرا بواسطة الأستاذ كامل أبو علي.