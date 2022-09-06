شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم قبل السفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطف أبو رجيلة قبل سفر البعثة، برئاسة أحمد مرتضى منصور إلى قطر، من أجل مواجهة فريق الهلال السعودي فى بطولة كأس لوسيل، المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل، ببطولة كأس لوسيل، حيث تقرر أن تسافر البعثة غدًا الأربعاء.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي اليوم على أن يعلن الجهاز الفني بعده قائمة اللاعبين التى ستسافر إلى قطر لخوض اللقاء، لا سيما أن الفائز فى تلك المباراة سيحصل على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

وعلى الرغم من أن المباراة شرفية تجمع بين بطلى الدورى المصرى والسعودى، إلا أن البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، يأخذها مأخذ الجدية وسيقوم بإشراك القوام الأساسى للتتويج بها، خاصة أن المنافس أحد أقوى الفرق على الساحة الكروية فى الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يقوم فيريرا المدير الفني للزمالك بعودة التشكيل الأساسى للفريق في هذه المباراة بعودة محمد عواد لحراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح، وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار ويوسف أوباما، وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

وينظم مسئولو الزمالك رحلات مخفضة للجماهير البيضاء من أجل مؤازرة اللاعبين في تلك المباراة القوية، بالإضافة للجماهير المصرية الموجودة فى قطر والتى سيكون أكبر حافز للاعبين على اللعب والفوز من الدقيقة الأولى.