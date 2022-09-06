شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. مواجهات نارية تنتظر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات معدودة على انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 202/2023، المقرر أن يُطلق مساء اليوم الثلاثاء بمواجهات نارية.

ويبحث العديد من عشاق محبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول مواعيد مباريات ميلان القادمة في دوري الأبطال 2022/2023، والذي نوضحه لكم في السطور التالية..

مواجهات نارية تنتظر ميلان في دوري الأبطال 2022/2023

وقع الميلان في المجموعة الخامسة، والتي ضمت كل من..

- تشيلسي الإنجليزي

- دينامو زغرب الكرواتي

- ميلان الإيطالي

- ريد بول سالزبورج النمساوي

ونرصد لكم فيما يلي جدول مواعيد مباريات حامل اللقب الإيطالي في دوري الأبطال، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات ميلان في دوري الأبطال بدور المجموعات

- ريد بول سالزبورج × ميلان

الموعد: اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر.

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ميلان × دينامو زغرب

الموعد: الأربعاء 14 سبتمبر.

التوقيت: السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

- تشيلسي × ميلان

الموعد: الأربعاء 5 أكتوبر.

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ميلان × تشيلسي

الموعد: الثلاثاء 11 أكتوبر.

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- دينامو زغرب × ميلان

الموعد: الثلاثاء 25 أكتوبر.

التوقيت: التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ميلان × ريد بول سالزبورج

الموعد: الأربعاء 2 نوفمبر.

التوقيت: العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لموقعة ريد بول سالزبورج اليوم في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل الروسونيري بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.



خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، جونيور ميسياس، شارل دي كيتلاري، رافائيل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وريد بول سالزبورج اليوم

تذاع المباراة التي تجمع بين ميلان وريد بول سالزبورج عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مجريات البطولة الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.