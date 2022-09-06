شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 10 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى، المدير الفنى الجديد لفريق سموحة، على أن يكون 10 سبتمبر الجارى هو الموعد الرسمى لبدء فترة الإعداد الأولى والتجهيز للقائمة الأولى والإعلان عنها يوم 15 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الجديد والبطولة العربية.

ويأمل طارق العشرى في تجهيز توليفة جديدة للاستمرار ضمن الأندية فى المقدمة، وكذلك المنافسة على الحصول على كأس مصر بعد تأهل سموحة للدور قبل النهائى من البطولة كأول فريق يصل لهذا الدور.

وكان أول طلبات العشرى مناقشة ملف الراحلين، خاصة أن هناك بعض الأسماء ستتم إعادتهم وعدم السماح لها بالرحيل، ومنها الثنائى أحمد حمص وأحمد عيد على اعتبار أن رحيلهما كان لخلافات مع المدير الفنى السابق عبد الحميد بسيونى.

كما طلب العشرى عرض أسماء الصفقات الجديدة ومعرفة القوام الأساسى للفريق لبحث المراكز التى يجب تدعيمها خلال المرحلة المقبلة.