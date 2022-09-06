شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا يحسم ملف عروض لاعبي إيسترن كومباني استعدادا للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت إدارة نادى إيسترن كومباني برئاسة نصر عبد العزيز، ملف عروض لاعبي إيسترن كومبانى إلى هشام زكريا، المدير الفني الجديد، لمعرفة احتياجاته من هؤلاء اللاعبين أو رحيلهم.

ويعد محمد مودى ناصر أكثر اللاعبين الذين تسعى العديد من الأندية للتعاقد معه مثل الزمالك وفيوتشر وبيراميدز، بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال الموسم الماضى مع إيسترن كومبانى، لينضم إلى قائمة المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى.

كما دخلت بعض الأندية في مفاوضات مع إيسترن كومبانى من أجل الظفر بخدمات التونسى فراس بن عيفية وأحمد السيد متعب، بعد ظهورهما بمستوى مميز مما جعل الأندية ترغب في التعاقد معهم.

وغادر 14 لاعبا من إيسترن كومبانى بعد انتهاء فترة إعاراتهم للفريق، وهم كل من الحارس أحمد دعدور والمهاجم عماد ميهوب "بيراميدز"، والثلاثى محمد صالح وأحمد عبد الموجود وأحمد حمزاوى "القناة"، وعبد العزيز موسى ومحمد خليفة "أسوان"، وأحمد حجى وعادل نيمار "الاتحاد"، أحمد أمين قفة "سيراميكا"، محمود نعيم "إنبى"، حسام حسن "نهاية عقد"، محمد رمضان "الإنتاج الحربي"، عمر أحمد فاروق ميرا "سموحة".