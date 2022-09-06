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"25 مليون جنيه".. مرتضى منصور يكشف مشكلة في عقد زيزو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تجديد عقد زيزو، مشيرًا إلى وجود مشاكل كبيرة كانت توجد في عقده السابق.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "زيزو الشرط الجزائي له كان على الموسم الماضي فقط بمبلغ 2.5 مليون دولار، ولكن من أول الموسم القادم الشرط الجزائي 25 مليون جنيه فقط".

وأضاف: "كان هناك عرضًا آخر من فريق نانت الفرنسي بمبلغ 150 مليون جنية وهذا أكبر من عرض الريان، ولكن زيزو اختار الزمالك".

وأكمل: "يوم 21 أكتوبر حصلنا على الموافقة من الوزير المحافظ لإقامة جمعية عمومية غير عادية لإعلان الميزانية، وتغيير اللائحة الاسترشادية التي يعمل بها النادي الآن".

وأردف: "المدير الفني طلب 9 لاعبين واقتربنا من أغلب الصفقات التي طلبها المدرب وسنعلن ذلك قريبًا".

وأشار: "عمر كمال كان يريد عدم السفر مع فريق فيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية ولكن تم إجباره على ذلك من مجلس الإدارة وعلي ماهر".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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