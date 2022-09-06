شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخوض مرانه فى أوغندا استعداداً لمواجهة بول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر مرانه اليوم فى أوغندا، وكان اللاعبين قد خاضوا تدريبات استشفائية فور وصولهم أمس على متن طائرة خاصة، وفضل على ماهر سفر البعثة مبكراً للاعتياد على الأجواء والملعب ودرجات الحرارة، استعداداً لأول مباراة فى كأس الكونفدرالية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فريق بول الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجارى.

من جانبه، قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر، فى اجتماعه الأخير، غلق باب الرحيل أمام نجوم الفريق، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يسعى فيوتشر من خلالها إلى الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق مفاجأة في أول مشاركة أفريقية للفريق.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي، جلسات مكثفهم مع اللاعبين، طالبوا خلالها، نجوم الفريق أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، بضرورة إغلاق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز فى الفترة المقبلة مع الفريق.

و استعان على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، ببعض الفيديوهات للتعرف على فريق بول الأوغندي عن قرب، ومعرفة نقاط القوة والضعف فى بطل أوغندا قبل مواجهة الكونفدرالية.