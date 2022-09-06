شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة هيوستن لسيدات الاسكواش بمشاركة 10 لاعبات من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة هيوستن لسيدات الاسكواش، التى تسضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 إلى 11 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وتشارك في البطولة من مصر كل من: نوران جوهر، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، مريم متولي، نادين شاهين، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، سلمى هاني، نور الطيب، وروان العربي.

وجاءت مباريات المصريين فى اليوم الأول كالتالي:

ـ سنا إبراهيم ونور أبو المكارم

ـ مريم متولي والكندية نيكول بونيمان

ـ نادين شاهين والأمريكية هيلي مينديز

ـ فيروز أبو الخير وهنا رمضان

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر يوم الاثنين بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادى دجلة.

واقتحمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.